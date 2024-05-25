Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми

«Зенит» и «Ростов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 30-го тура РПЛ состоялся 25 мая на стадионе «Газпром Арена».

Давненько «Зенит» не был в такой ситуации, когда для получения золотых медалей нужно смотреть на параллельный матч. Да вообще давно «Зенит» сохранял чемпионскую интригу до последнего тура. А тут не просто сохранил, ещё и был зависим. Но главной задачей всё равно оставалась победа над «Ростовом» Валерия Карпина. Как там разберутся «Краснодар» с «Динамо» – это уже вопрос второй.

И ведь многие эксперты до матча кричали, что ураган Кассьерры снесёт немотивированный «Ростов», но не тут-то было. «Зенит» атаковал очень боязливо, совсем не было нужных скоростей. Гости даже сами несли больше остроты, комбинируя у своей штрафной площади. Так Сергеев после перехвата замыкал судорожный прострел Густаво Мантуана, но проиграл силовую борьбу Сако. «Ростов» вообще плотно действовал на своей половине поля – прессинг начинался от центрального круга. А «Зениту» крайне не хватало травмированного Дугласа Сантоса.

Первый тайм без серьёзных моментов команды отыграли, «Зенит» слишком не торопился. Питерцы думали, что много у них времени ещё, как взбодрил их Иван Комаров. Полузащитник в центре поля невероятно отборолся против двух соперников, одним из которых был суперцепкий Барриос. Комаров мяч забрал, пробежался метров двадцать и отдал левее. В штрафную площадь ворвался Роналдо и с ходу пробил, а через рикошет и руку Адамова мяч оказался в сетке – 0:1. Вот это поворот.

«Зенит» в этот момент опустился на третье место, видимо, об этом узнал и задвигался чуть быстрее. Подобие навала устроили питерцы, Педро на левом углу вратарской умудрился найти свободный пятачок, откуда и пробил. На линии ворот «Ростова» в этот момент оказались четыре полевых игрока, в руку двум из них мяч и попал. Сначала чиркнул по руке Сако, потом врезался в грудь и руку Глебову. Арбитр долго ждал вердикта помощников, а потом наконец пошёл смотреть сам.

Вернулся рефери с вердиктом абсолютно понятным – пенальти. Густаво Мантуан подошёл к «точке», долго готовился, а в итоге пальнул в «девятку» – 1:1. Прошло ещё десять минут и чудо сотворили Клаудиньо с Кассьеррой. Бразилец принял мяч из глубины, получил скидку Матео, коротко ему вернул, и колумбиец ударом через себя вонзил мяч в «девятку». Очень красивый гол, очень круто исполнено, но ещё до начала комбинации в офсайд забрался Клаудиньо.

Был у Кассьерры и легитимный момент. По левому полуфлангу убежал колумбиец, не стал ждать подхода защитников и низом пробил в дальний – в прыжке потащил голкипер. Но «Зенит» всё-таки додавил. Кассьерра прибежал по центру, отдал направо. Там Артур заложил понятный финт, сместился к центру же и пробил по позиции Песьякова. Вот только вратарь неудачно подставил руку, отразив мяч в сетку собственных ворот – 2:1.

Вот и всё. «Ростов» активно провёл концовку, однако ничего не создал. «Зенит» же занимался сохранением нужного счёта. И всё получилось у хозяев! А вкупе с поражением «Динамо» получилось даже больше – снова чемпионом стал «Зенит», шестое золото подряд!