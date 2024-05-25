Определились пары стыковых игр за места в РПЛ

Завершились матчи последнего, тридцатого тура Премьер-лиги. «Балтика» не смогла подняться с 15-го места, поэтому вылетела во второй по рангу дивизион напрямую. А вот в зоне стыковых игр финишировали «Пари НН» и «Урал», которые набрали по 30 очков.

Пары стыковых игр выглядят так:

«Пари НН» - «Арсенал» (Тула»);

«Урал» - «Акрон».

Первые стыковые матчи пройдут уже 29 мая, а ответные – 1 июня.

Отметим, что напрямую из Мелбет-Первой лиги в Премьер-лигу пробились «Химки» и махачкалинское «Динамо». Кстати, динамовцы выступят в топ-дивизионе впервые в истории.