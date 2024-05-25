Громко хлопнуть дверью не получилось: «Сочи» попрощался с РПЛ, поделив очки с «Рубином»

Казанский «Рубин» дома не смог порадовать своих болельщиков минимальной победой над уже вылетевшим до 30 тура «Сочи».
На 22-й минуте албанская звезда атаки казанцев Мирлинд Даку открыл счёт. Даку и Валентин Вада вошли в штрафную, сыграли «в стеночку», а после того, как Мирлинд получил снаряд обратно - ювелирно пробил низом в ворота южан.
Казалось, так всё и закончится, но Сауль Гуарирапа в почти самой концовке основного времени матча разобрался с голкипером в чужой штрафной и восстановил равенство – 1:1.
«Рубин» завершает сезон на восьмом месте с 42 баллами, «Сочи» вылетает с 16 места.
Протокол игры
|(1:0) Даку Мирлинд22'
|87'Сауль Гуарирапа (1:1)
Дюпин Юрий•Ранджелович Лазар69' (Рыбус Мацей (69') •Вуячич Игор•Грицаенко Алексей•Кабутов Дмитрий• 75'Зотов Александр•Вада Валентин59' (Рожков Илья (59') • 90'Тесленко Егор82' (Ломовицкий Александр (82') •Шабанаджай Дардан69' (Йокич Богдан (69') •Даку Мирлинд•Безруков Руслан82' (Мартынович Александр (82')
Дёгтев Александр•Заика Кирилл 42'63' (Аттият-Аллах Яхья (63') •Дркушич Ваня 45'50' (Ангбан Викторьен (50') •Алвес Марсело• 84'Макарчук Артём•Кравцов Кирилл•Литвинов Вячеслав•Сааведра Игнасио•Сутормин Алексей63' (Бурмистров Никита (63') • 72'Сауль Гуарирапа•Юкич Александар68' (Силвейра Мигел (68')
Запасные: Чистяков Дмитрий•Заболотный Николай•Рудаков Максим
25 мая. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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