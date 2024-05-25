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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Громко хлопнуть дверью не получилось: «Сочи» попрощался с РПЛ, поделив очки с «Рубином»

25 Мая 2024 • 18:34 Комментировать
Рубин
1:1
Сочи

Казанский «Рубин» дома не смог порадовать своих болельщиков минимальной победой над уже вылетевшим до 30 тура «Сочи». 

На 22-й минуте албанская звезда атаки казанцев Мирлинд Даку открыл счёт. Даку и Валентин Вада вошли в штрафную, сыграли «в стеночку», а после того, как Мирлинд получил снаряд обратно - ювелирно пробил низом в ворота южан.

Казалось, так всё и закончится, но Сауль Гуарирапа в почти самой концовке основного времени матча разобрался с голкипером в чужой штрафной и восстановил равенство – 1:1.

«Рубин» завершает сезон на восьмом месте с 42 баллами, «Сочи» вылетает с 16 места.

Протокол игры  
Рубин1:1Сочи
(1:0) Даку Мирлинд22'  
  87'Сауль Гуарирапа (1:1)
Дюпин ЮрийРанджелович Лазар 69' (Рыбус Мацей ( 69') Вуячич ИгорГрицаенко АлексейКабутов Дмитрий  75'Зотов АлександрВада Валентин 59' (Рожков Илья ( 59'  90') Тесленко Егор 82' (Ломовицкий Александр ( 82') Шабанаджай Дардан 69' (Йокич Богдан ( 69') Даку МирлиндБезруков Руслан 82' (Мартынович Александр ( 82')
Запасные: Янович НикитаАпшацев МаратРахмоналиев УмаралиШамов ЕгорТахери КасраАшурматов РустамИванов Олег
Дёгтев АлександрЗаика Кирилл  42' 63' (Аттият-Аллах Яхья ( 63') Дркушич Ваня  45' 50' (Ангбан Викторьен ( 50') Алвес Марсело  84'Макарчук АртёмКравцов КириллЛитвинов ВячеславСааведра ИгнасиоСутормин Алексей 63' (Бурмистров Никита ( 63'  72') Сауль ГуарирапаЮкич Александар 68' (Силвейра Мигел ( 68')
Запасные: Чистяков ДмитрийЗаболотный НиколайРудаков Максим
25 мая. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).

 

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