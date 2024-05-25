Громко хлопнуть дверью не получилось: «Сочи» попрощался с РПЛ, поделив очки с «Рубином»

Казанский «Рубин» дома не смог порадовать своих болельщиков минимальной победой над уже вылетевшим до 30 тура «Сочи».

На 22-й минуте албанская звезда атаки казанцев Мирлинд Даку открыл счёт. Даку и Валентин Вада вошли в штрафную, сыграли «в стеночку», а после того, как Мирлинд получил снаряд обратно - ювелирно пробил низом в ворота южан.

Казалось, так всё и закончится, но Сауль Гуарирапа в почти самой концовке основного времени матча разобрался с голкипером в чужой штрафной и восстановил равенство – 1:1.

«Рубин» завершает сезон на восьмом месте с 42 баллами, «Сочи» вылетает с 16 места.