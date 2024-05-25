«Краснодар» отобрал «золото» у «Динамо», но и сам остался ни с чем

«Краснодар» и «Динамо» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 30-го тура РПЛ состоялся 25 мая на стадионе «Краснодар».

Золотой матч, золотейший! Московское «Динамо» прибыло в Краснодар с пониманием того, что одно-единственное очко делает команду чемпионом России. «Краснодар» встречал соперника с пониманием того, что собственная победа вкупе с осечкой «Зенита» реализует самый невероятный сценарий и чемпионство «быков». Именно этот матч мог перевернуть всё, «Зениту» нужно было побеждать и посматривать на юг России.

Сложно было представить, что такой нервный матч получится событийным. Дрожать коленки у футболистов начали ещё до стартового свистка, что вознесло просто к небесам количество ошибок. «Динамо» начало с контроля, но кроме пары угловых ничего не добилось. Более того, один такой корнер привёл к острой контратаке, которую загубил Кордоба. «Краснодар» долго входил в игру, обретал уверенность, но постепенно стянул одеяло на себя.

И вот у команды Мусаева атаки получались лучше. Да, ошибок тоже много, но класс Са и Кордобы позволял решать. Та они создали первый гол: Виктор длинной передачей нашёл форварда, Джон вдоль штрафной площади пробежался, пробил и рикошетом от Фернандеса отправил мяч под штангу. Краснодар уже начал ликовать, но рано – миллиметры решил эпизод, Кордоба забрался в офсайд, убегаю на передачу Са.

«Краснодар» же не расстроился, но и события не форсировал. Постепенно хозяева сбросили оковы с ног и забегали лучше. Легитимный гол не заставил себя ждать. На старте второго тайма затяжная атака с угловым привела к комбинации на левом полуфланге, короткий пас нашёл Оласу, Лукас прострелил, а Джон Кордоба просто с мясом занёс мяч в ворота – 1:0. Самое интересное, что в этот же момент «Ростов» забил «Зениту» и пропустил «Краснодар» к чемпионству.

После гола нервов стало ещё больше. Пауз, остановок, прыжков у боковой линии при вбросе аута. «Краснодар» постепенно скатился в затяжку времени, а «Динамо» судорожно пыталось отыграться. Бителло на дриблинге сместился слева и пробил под штангу – Сафонов парировал. Индивидуально всё шло неплохо, но командные взаимодействия у «Динамо» явно страдали.

Отличный моменту пустил Нгамалё, которому опять же покатил мяч Бителло. Из штрафной площади отдал бразилец правее, камерунец набежал и сильно пальнул в небеса. А потом зазвенел каркас: вынос после кросса Нгамалё забрал Луис Чавес и смачным ударом в касание направил мяч в штангу. От угла поля следом пошла подача, мяч заметался по штрафной площади, а Фернандес в суматохе опять же пробил в каркас ворот.

Финальным аккордом стало удаление Сергея Паршивлюка за вторую жёлтую карточку. «Динамо» проиграло и в фееричном стиле упустило чемпионство. Этот сезон точно войдёт в историю.