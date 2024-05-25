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«Оренбург» отстоял ничью со «Спартаком» и избежал стыков

25 Мая 2024 • 18:32 Комментировать
Оренбург
0:0
Спартак Москва
окончен

«Оренбург» и «Спартак» провели битву, где было много борьбы, но голов не случилось. Это помогло хозяев сохранить прописку в элите.

Протокол игры  
Оренбург0:0Спартак Москва
Сысуев НиколайАдамов АрсенПерес Матиас  82'Хотулёв ДанилаГогличидзе ЛеоФлорентин Сесар ГабриэльГорбани МохаммадБашич Иван 54' (Михайлов Ярослав ( 54') Марин Джимми 88' (Оганесян Степан ( 88') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 88' (Куэро Джастин ( 88') Мансилья Брайан Эсекиэль
Запасные: Сиваков МихаилПрохин ДанилаКеняйкин АлексейОбухов ВладимирМалых АндрейСидоров МаксимПолуяхтов ВладимирВера Лукас ГабриэльМуро Томас
Александр Максименко  81'Литвинов Руслан  55' 66' (Бозов Никита ( 66') Чернов НикитаКлассен Леон 66' (Рябчук Олег ( 66') Денисов ДаниилПруцев ДанилМедина Хесус 65' (Зобнин Роман ( 65') Умяров НаильЗиньковский АнтонБонгонда ТеоСоболев Александр Сергеевич 73' (Угальде Манфред ( 73')
Запасные: Свинов ИльяТавареш ТомашМаслов ПавелБабич СрджанМартинс КристоферДжикия ГеоргийИгнатов Михаил
25 мая. Стадион "Газовик".

«Оренбург» за тур до конца обезопасил себя от прямого вылета в Первую лигу, но ещё мог оказаться в стыковых матчах. Чтобы обезопасить себя от продления сезона уральской команде необходимо было обыгрывать «Спартак», так как при любом ином исходе судьба зависела от конкурентов. В свою очередь «красно-белые» не имели серьёзной турнирной мотивации – в лучшем случае могли подняться на четвёртую строчку.

Игра начиналась в неспешном темпе, хозяева не летели вперёд, а гости в принципе не торопились. При этом открыть счёт могли москвичи. Соболев слева ворвался в штрафную, пробил по центру, но Сысуев пустил мяч под собой, который правда остановился на ленточке. В официальную статистику матч не пошёл, так как у нападающего «Спартака» был зафиксирован офсайд, но повтор однозначно не убедил в правильности решения. Затем Классен с левого угла штарфной бил, но получилось выше.

«Спартак» действовал с преимуществом, но по истечении получаса игры хозяева прибавили. Сначала Марин оказался близко к воротам, но его удар Максименко парировал. В ответ Пруцев из-за пределов штрафной пробил не сильно, но вратарь хозяев был на месте. Затем уже Воробьёв убежал на рандеву с голкипером «Спартака», но вратарь вновь спас ворота. В конце тайма Литвинов неудачно сыграл головой на своей половине поля, Гогличидзе рванул к штрафной, но пробил издали неточно. В итоге на перерыв команду ушли при нулях на табло.

В начале второго тайма на поле было много борьбы, а вот моментов было немного. По истечении часа игры хозяева упустили ещё одну возможность. Мансилья навесил на дальнюю штангу, откуда Воробьёв пробил головой в угол, но Максименко вновь спас свою команду.

Вскоре Слишкович сделал ряд замен, в том числе, дав дебютировать за основной состав защитнику Никите Бозову. За двадцать минут до конца матча Бонгонда вывел Зиньковского на рандеву с вратарем, полузащитник обыграл голкипера, но после его удара с ленточки мяч был вынесен. Затем Зобнин бил с линии штрафной, и Сысуев спас. В ответ после навеса Воробьёва в воздухе Марин переиграл Бозова, но Максименко пробить не смог.

За десять минут Максименко чудом избежал красной карточки. В борьбе за мяч Перес ногой задел вратаря ногой, и тот со злости кулаком ударил аргентинца в пах. Однако после просмотра видеоповтора голкипер получил лишь жёлтую карточку.

Матч в итоге завершился без голов. «Спартак» уходит в отпуск и готовится к новой жизни. Как известно, команду возглавит Деян Станкович, который теперь будет руководить. «Оренбург» тоже ушёл в отпуск, сохранив место в элите.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург

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