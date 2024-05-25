«Пари НН» взял один балл в Самаре, но не избежал стыковых матчей

Самарские «Крылья Советов» в рамках 30 тура РПЛ принимали дома аутсайдера турнира, нижегородский «Пари НН». Противостояние двух поволжских команд завершилось равенством – 1:1.

Первый тайм голов зрителям не принёс. Открытие счёта произошло только на 58-й минуте – это сделал аргентинский легионер «Крыльев» Бенхамин Гарре. Он принял мяч в центре штрафной нижегородцев от Владислава Шитова и расстрелял ворота гостей с восьми-девяти метров.

Спустя менее 20 минут голом ответили нижегородцы – Зе Турбо шикарным дальнобойным ударом восстановил паритет, итог не изменился до конца игры – 1:1.

«Крылья» завершают неплохой сезон в середине таблицы на девятом месте, «Пари НН» отправляется в стыковые матчи с 13-й строчки, «горожане» сыграют с тульским «Арсеналом».