Калининград попрощался с РПЛ: «Локомотив» не оставил «Балтике» шансов на спасение

«Локомотив» и «Балтика» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 30-го тура РПЛ состоялся 25 мая на стадионе «Ростех Арена».

Финишные страсти РПЛ кипели не только в борьбе за золото. Отчаянно пытался спастись финалист Кубка России – «Балтика». Команде Сергея Игнашевича нужна была победа над немотивированным «Локомотивом» и осечка «Пари НН» или «Факела». Тогда можно было вскочить на подножку зоны стыковых матчей. В любом противном случае – моментальный вылет из РПЛ.

И вот как раз любой противный случай «Локомотив» «Балтике» и устроил. Началось всё очень быстро. В одной из первых атак «железнодорожники» хорошо разбежались четыре в четыре. Антон Миранчук пошёл через центр, сыграв на Тимура Сулейманова. Тот эстетичной передачей пяткой проткнул мяч в центр штрафной площади, откуда точно пробил тот же Антон Миранчук – 0:1. Счёт открыт гостями, а «Балтике» нужна только победа.

Хозяева взяли себя в руки, пошли в атаку. «Локомотив» особо не сопротивлялся. И ещё в первом тайме «Балтика» создала много. Анхело Энрикес по центру оказался в штрафной площади после суматохи, одним касанием перебросил голкипера и готовился праздновать гол, но Ньямси вынес с «ленточки». Чилиец ещё в первом тайме успел гол отпраздновать, но и тут не всё в порядке. Лисакович с дуги штрафной площади пальнул в штангу, Анхело мастерски выиграл позицию и добил, но за мгновение до этого забрался в офсайд.

И вот такой классный отрезок «Балтики» остался без отражения на табло. А вторую половину встречи вновь оставил за собой «Локомотив». Максим Глушенков заложил классное соло, на дриблинге прибежал к штрафной площади и пробил – точно по позиции Латышонка. А вот Карпукас был более точен. Три в три убежали гости, Максим Глушенков, казалось, затянул, но в итоге пяткой катнул набежавшему Артёму. Карпукас ударом в касание упаковал мяч под штангу – 0:2.

Для Глушенкова эта результативная передача стала 16-й в этом сезоне РПЛ, браво! Скажем браво и «Балтике», ведь команда не бросила бороться. Навалились на угловом, заработали пенальти – это Миранчук лупанул по ноге Осипову. А Виталий Лисакович чётким ударом в угол реализовал 11-метровый удар – 1:2. И на этом не всё. В самой концовке матча команды ещё успели обменяться ударами.

В контратаке Баринов навесил справа, а Тимур Сулейманов из центра штрафной площади расстрелял Латышонка – 1:3. В ответ «Балтика» опять устроила угловой, после которого затолкала мяч в ворота, но гол в итоге не засчитали – бала атака на вратаря. Результативный матч, красивый, однако проиграла «Балтика» и покинула РПЛ.