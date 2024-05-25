Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калининград попрощался с РПЛ: «Локомотив» не оставил «Балтике» шансов на спасение

25 Мая 2024 • 18:30 Комментировать (1)
Балтика
1:3
Локомотив Москва
окончен

«Локомотив» и «Балтика» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 30-го тура РПЛ состоялся 25 мая на стадионе «Ростех Арена».

Протокол игры  
Балтика1:3Локомотив Москва
  8'Миранчук Антон (0:1)
  66'Карпукас Артём (0:2)
(1:2) Лисакович Виталий76'  
  88'Сулейманов Тимур (1:3)
Латышонок ЕвгенийАндраде Кевин  34' 46' (Осипов Александр ( 46') Жиров Александр 81' (Остойич Иван ( 81') Луна Диего  40'Рыбчинский Дмитрий 72' (Пряхин Сергей ( 72') Фернандес Роберто II 72' (Ковалёв Юрий ( 72') Бистрович Кристиян 71' (Капленко Кирилл ( 71') Козлов Данила СергеевичФернандес Алекс II  90'Лисакович ВиталийЭнрикес Анхело  12'
Запасные: Гассама НатанЛазарев ВладиславБориско МаксимАванесян ТигранКоновалов ИванКузьмин МаксимРадмановац Никола
Лантратов ИльяСамошников ИльяНьямси ЖерзиноБаринов Дмитрий  43'Сильянов АлександрБатраков Алексей 60' (Карпукас Артём ( 60') Морозов Евгений  54'Миранчук Антон 80' (Жемалетдинов Рифат ( 80') Глушенков Максим 80' (Фассон Лукас ( 80') Пиняев Сергей 46' (Сарвели Владислав ( 46') Сулейманов Тимур 90' (Раков Вадим ( 90')
Запасные: Ненахов МаксимГилерме МаринатоЩетинин МихаилХудяков Даниил
25 мая. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).

 

Финишные страсти РПЛ кипели не только в борьбе за золото. Отчаянно пытался спастись финалист Кубка России – «Балтика». Команде Сергея Игнашевича нужна была победа над немотивированным «Локомотивом» и осечка «Пари НН» или «Факела». Тогда можно было вскочить на подножку зоны стыковых матчей. В любом противном случае – моментальный вылет из РПЛ.

И вот как раз любой противный случай «Локомотив» «Балтике» и устроил. Началось всё очень быстро. В одной из первых атак «железнодорожники» хорошо разбежались четыре в четыре. Антон Миранчук пошёл через центр, сыграв на Тимура Сулейманова. Тот эстетичной передачей пяткой проткнул мяч в центр штрафной площади, откуда точно пробил тот же Антон Миранчук – 0:1. Счёт открыт гостями, а «Балтике» нужна только победа.

Хозяева взяли себя в руки, пошли в атаку. «Локомотив» особо не сопротивлялся. И ещё в первом тайме «Балтика» создала много. Анхело Энрикес по центру оказался в штрафной площади после суматохи, одним касанием перебросил голкипера и готовился праздновать гол, но Ньямси вынес с «ленточки». Чилиец ещё в первом тайме успел гол отпраздновать, но и тут не всё в порядке. Лисакович с дуги штрафной площади пальнул в штангу, Анхело мастерски выиграл позицию и добил, но за мгновение до этого забрался в офсайд.

И вот такой классный отрезок «Балтики» остался без отражения на табло. А вторую половину встречи вновь оставил за собой «Локомотив». Максим Глушенков заложил классное соло, на дриблинге прибежал к штрафной площади и пробил – точно по позиции Латышонка. А вот Карпукас был более точен. Три в три убежали гости, Максим Глушенков, казалось, затянул, но в итоге пяткой катнул набежавшему Артёму. Карпукас ударом в касание упаковал мяч под штангу – 0:2.

Для Глушенкова эта результативная передача стала 16-й в этом сезоне РПЛ, браво! Скажем браво и «Балтике», ведь команда не бросила бороться. Навалились на угловом, заработали пенальти – это Миранчук лупанул по ноге Осипову. А Виталий Лисакович чётким ударом в угол реализовал 11-метровый удар – 1:2. И на этом не всё. В самой концовке матча команды ещё успели обменяться ударами.

В контратаке Баринов навесил справа, а Тимур Сулейманов из центра штрафной площади расстрелял Латышонка – 1:3. В ответ «Балтика» опять устроила угловой, после которого затолкала мяч в ворота, но гол в итоге не засчитали – бала атака на вратаря. Результативный матч, красивый, однако проиграла «Балтика» и покинула РПЛ.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Балтика

Новости по матчу

Сегодня, 25 Мая
18:30
Калининград попрощался с РПЛ: «Локомотив» не оставил «Балтике» шансов на спасение
18:11
«Балтика» отыграла один гол в матче с «Локомотивом»
18:03
Второй гол «Локомотива» оставляет «Балтике» мизерные шансы на выживание
16:44
Геркус: «Через год Галактионов должен дать результат, сейчас я не вижу, что «Локомотив» нащупывает баланс»
16:43
«Локомотив» быстро открыл счёт в матче с «Балтикой»
16:05
Аленичев не хочет вылета «Балтики» из РПЛ
16:00
«Балтика» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
15:36
«Локомотив» озвучил состав на игру против «Балтики»
02:22
Балтика - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Мая
16:11
Ринат Билялетдинов — об игровом времени Дзюбы: «Правду вам даже в клубе не скажут»
16:11
Дзюба пропустит последний матч сезона – названа причина
10:07
Агент Раконьяца: «Мы ищем новый клуб для Марко»
23 Мая
23:12
Сергей Дурасов сделал интересный прогноз на матч «Балтика» – «Локомотив»
20:54
Сенников рассказал, какой европейский клуб может усилить Тикнизян
20:29
Булыкин: «Локомотиву» реально продать Тикнизяна за 10 миллионов евро
12:12
Актуальная ставка и прогноз на матч Балтика — Локомотив чемпионата России — 25 мая 2024
22 Мая
23:51
Ставка и прогноз на точный счёт матча Балтика — Локомотив РПЛ — 25 мая 2024
22:08
Бесплатная ставка и прогноз на матч Балтика – Локомотив чемпионата России – 25 мая 2024
17:55
Баранник: «Джикия — не тот игрок, который сможет усилить «Локомотив»
16:54
Бистрович считает, что «Балтика» способна обыграть «Локомотив»
13:42
Карпукас назвал Глушенкова лучшим игроком сезона в РПЛ
13:11
Кубок России или прописка в РПЛ: Бистрович назвал приоритетную цель «Балтики» 1
21 Мая
17:50
Карпукас — о Джикии в «Локомотиве»: «Мне как-то всё равно»
14:32
Агент Миранчука отреагировал на информацию о переговорах с «Локомотивом»
20 Мая
10:06
Карпукас - о своём будущем: «Подскажите, кому я интересен?»
19 Мая
22:50
Козлов может перебраться в Серию А 1
18 Мая
23:49
В «Локомотиве» подтвердили, что у клуба есть финансовые проблемы
23:41
В «Локомотиве» заявили, что третье место ничего не значит для клуба
22:38
Осинькин: «Тюкавин — лучший игрок сезона, но после Глушенкова»
22:21
Стало известно, рассматривал ли «Локомотив» подписание Джикии
20:01
Игрок «Локомотива» Сарвели: Любая команда хочет быть выше
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Sergey-Varigin
25 Мая 2024 в 18:38
Ну что супер вратарь Латышонок??? Чего с Локомотивом не ловил??? С возвращением в ФНЛ!!! Там и оставайтесь. Зато против Спартака выеживались.
Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы Роналду может перейти в европейский клуб Экс-игрок «Барселоны»: «Хаби Алонсо - вон» Кроос рассказал, где будет жить после ухода из футбола «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Новый тренер уже выбрал звёздного новичка для «Баварии» Винисиус рассказал о совете Роналдо, который повлиял на его игру Мбаппе или Холанн: Кроос сделал выбор на решающий пенальти в финале Лиги чемпионов
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024
Спортивные новости
Крикунов назвал главную проблему московского «Динамо» «Я не путаю спорт с политикой – я же не американец»: Крикунов – о вылете сборной США Канарейкин: «Спартак» готов к прыжку Крикунов оценил возвращение Мичкова в СКА Канарейкин: Федоров был изнеможден не хоккеем, а внутренними конфликтами клуба Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Пари НН Пари НН
1
1
1.95 4.00 3.50
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
3
2.40 3.65 2.77
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
1
0
2.20 3.80 3.20
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Сочи Сочи
1
1
2.19 3.90 2.96
Видео
Окончен
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
2.53 3.80 2.53
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Урал Урал
2
0
2.05 3.80 3.60
Видео
Окончен
Факел Факел
Ахмат Ахмат
2
0
1.64 4.00 5.20
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Ростов Ростов
2
1
1.30 6.00 10.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Мая
18:34 · Россия. Премьер-лига
Определились пары стыковых игр за места в РПЛ
18:34 · Россия. Премьер-лига
Громко хлопнуть дверью не получилось: «Сочи» попрощался с РПЛ, поделив очки с «Рубином»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» взял один балл в Самаре, но не избежал стыковых матчей
18:28 · Россия. Премьер-лига
«Факел» остался в Премьер-лиге, обыграв «Ахмат»
18:15 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» сделал шаг к спасению, забив «Крыльям Советов»
18:11 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» отыграла один гол в матче с «Локомотивом»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Абаев: «Не знаю, насколько интересно будет Сафонову быть вторым номером в «ПСЖ»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев отбил пенальти в матче с «Уралом»
18:08 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» едва не вышел в лидеры, но гол Кассьерры отменили
18:03 · Россия. Премьер-лига
Набабкин вышел на поле в прощальном матче за ЦСКА
18:03 · Россия. Премьер-лига
Второй гол «Локомотива» оставляет «Балтике» мизерные шансы на выживание
17:59 · Россия. Премьер-лига
Кордоба забил 15-й гол в сезоне, только один игрок забивал за «Краснодар» в РПЛ больше
17:59 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» с пенальти отыгрался в матче с «Ростовом»
17:55 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» пропустил в матче с «Крыльями Советов»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Кордоба до гола в ворота «Динамо» не мог забить месяц
Все новости
Рекомендуем