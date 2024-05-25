«Урал» проиграл ЦСКА и завершил сезон в зоне стыковых матчах

«Урал» без шансов проиграл ЦСКА, пропустив два мяча в конце первого тайма. Из-за этого результата клуб из Екатеринбурга опустился в зону вылета.

«Урал» перед последним туром рисковал опуститься в зону переходных матчей. Чтобы этого избежать Виктору Ганчаренко надо было обыграть свой прежний клуб ЦСКА. При любом ином исходе коллективу из Екатеринбурга надо было следить за результатами конкурентов. В свою очередь «армейцы» в заключительной встрече лишь решали задачу, будут ли они шестыми или седьмыми, явно не та цель, которая достойна такого клуба.

ЦСКА быстро мог открыть счёт. Уже в самом дебюте Акинфеев сделал длинный заброс, Филипенко неудачно головой сбросил мяч назад, и Мусаев бил под перекладину, но Мамин, заменивший в воротах «Урала» принадлежащего «армейцам» Помазуна, выручил. Тут же после углового уже Роши бил со второго этажа в нижний угол, но вратаря хозяев вновь выручил.

У «Урала» мяч никак не держался, так что хозяева скорее оборонялись. Лишь по истечении получаса игры гости наконец-то что-то придумали. После передачи Ишкова в штрафную москвичей ворвался Дмитриев и пробил в дальний угол, но Акинфеев спас. В ответ Мендес справа покатил мяч в центр, Мусаев покатил его назад, и Файзуллаев бил метров с восемнадцати по центру, но Мамин вновь спас.

И всё же ЦСКА своего добился. Сначала Обляков с левого угла штрафной сделал диагональный заброс на Келлвена, который от лицевой прострелил, и Давила с пары метров не промахнулся. Тут же Файзуллаев отобрал мяч на чужой половине для Давилы, чилиец сделал обратную передачу, и молодой игрок из Узбекистана справа бил в дальний угол. Мамин парировал футбольный снаряд, но Мусаев успел первым на добивание. В итоге на перерыв ЦСКА ушёл с заслуженным преимуществом.

В перерыве на поле у ЦСКА появился Набабкин, который прощался с «армейцами». Было известно, что ветеран покидает «красно-синих» по окончании сезона. Начало второго тайма шло абсолютно без моментов. Особенно удивляла пассивность гостей, которые вообще не беспокоили Акинфеева.

«Урал» лишь по истечении часа прибавил. Сначала Бикфалви вывел Ионова на рандеву с Акинфеевым, но вратарь не дал себя обыграть. Затем Шеттине выскочил на рандеву с вратарем, и его зацепил Дивеев. Сам де пострадавший решил бить пенальти, но вратарь «армейцев» спас. Через пару минут Шеттине уже бил с пары метров, но после рикошета мяч вновь попал в Акинфеева. Затем Бикфалви после навеса Дмитриева бил в угол, но вратарь хозяев вновь выручил.

После упущенных моментов «Урал» будто потерял веру в себя и перестал угрожать воротам Акинфеева. К тому же Бикфалви усугубил травму, и Ганчаренко сделал обратную замену, сняв ветерана с игры. В концовке Заболотный с Глебовым бегали вдвоем против одного защитника, но ветеран пожадничал и пробил сам, а в створ не попал. Затем Мендес бил с линии штрафной, но тоже получилось неточно.

В итоге «Урал» проиграл и опустился в зону стыковых матчей. Теперь клуб из Екатеринбурга готовится к двум важнейшим матчам.