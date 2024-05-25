«Факел» остался в Премьер-лиге, обыграв «Ахмат»

В последнем туре чемпионата России «Факел» принимал «Ахмат». Грозненцы уже не имели турнирной мотивации, а вот воронежцам нужно побеждать, чтобы наверняка избежать участия даже в стыковых играх.

В итоге «Факел» решил турнирную задачу. Команда Игоря Черевченко отпраздновала победу со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Результативными ударами отличились Сергей Божин и Евгений Марков.

«Факел» занял одиннадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Ахмат» - десятое.