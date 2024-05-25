«Факел» остался в Премьер-лиге, обыграв «Ахмат»

В последнем туре чемпионата России «Факел» принимал «Ахмат». Грозненцы уже не имели турнирной мотивации, а вот воронежцам нужно побеждать, чтобы наверняка избежать участия даже в стыковых играх.
В итоге «Факел» решил турнирную задачу. Команда Игоря Черевченко отпраздновала победу со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Результативными ударами отличились Сергей Божин и Евгений Марков.
«Факел» занял одиннадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Ахмат» - десятое.
Протокол игры
|(1:0) Божин Сергей6'
|(2:0) Марков Евгений54'
Беленов Александр•Сенхаджи Раян•Божин Сергей•Юрганов Игорь 50' (Суслов Кирилл ( 50' ) •Мастерной Владислав•Якимов Вячеслав•Квеквескири Ираклий 83' (Акбашев Роман ( 83' ) •Альшин Ильнур•Калинин Игорь•Максимов Максим•Марков Евгений 66' (Моцпан Никита ( 66' )
Опарин Михаил•Ибишев Турпал-Али•Гандри Надер•Шатара Милош•Богосавац Мирослав 73' (Агаларов Гамид ( 73' ) •Камило Рейжерс•Камилов Владислав•Уциев Ризван 64' (Олейников Иван ( 64' ) •Ковачев Светослав 59' (Садулаев Лечи ( 59' ) •Конате Мохамед II•Бериша Бернард
Запасные: Швец Антон•Мацуев Минкаил•Магомедов Яхья•Якуев Магомед
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