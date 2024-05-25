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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» остался в Премьер-лиге, обыграв «Ахмат»

25 Мая 2024 • 18:28 Комментировать
Факел
2:0
Ахмат
окончен

В последнем туре чемпионата России «Факел» принимал «Ахмат». Грозненцы уже не имели турнирной мотивации, а вот воронежцам нужно побеждать, чтобы наверняка избежать участия даже в стыковых играх.

В итоге «Факел» решил турнирную задачу. Команда Игоря Черевченко отпраздновала победу со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. Результативными ударами отличились Сергей Божин и Евгений Марков.

«Факел» занял одиннадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Ахмат» - десятое.  

Протокол игры  
Факел2:0Ахмат
(1:0) Божин Сергей6'  
(2:0) Марков Евгений54'  
Беленов АлександрСенхаджи РаянБожин СергейЮрганов Игорь   50' (Суслов Кирилл (   50' ) Мастерной ВладиславЯкимов ВячеславКвеквескири Ираклий   83' (Акбашев Роман (   83' ) Альшин ИльнурКалинин ИгорьМаксимов МаксимМарков Евгений   66' (Моцпан Никита (   66' )
Запасные: Гудиев ВиталийБагамаев АбдулаАппаев ХызырПоярков НиколайСеле ТабоБрызгалов СергейИвлев АндрейМагаль РусланБагателия Лука
Опарин МихаилИбишев Турпал-АлиГандри НадерШатара МилошБогосавац Мирослав   73' (Агаларов Гамид (   73' ) Камило РейжерсКамилов ВладиславУциев Ризван   64' (Олейников Иван (   64' ) Ковачев Светослав   59' (Садулаев Лечи (   59' ) Конате Мохамед IIБериша Бернард
Запасные: Швец АнтонМацуев МинкаилМагомедов ЯхьяЯкуев Магомед
Сегодня. Стадион "Центральный стадион профсоюзов " (Воронеж).
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Евро-Футбол.Ру,
Факел Ахмат

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