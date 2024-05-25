До конца сезона в Премьер-лиги остаётся несколько минут, и судьба чемпионского титула на волоске. «Краснодар» ведёт в матче с «Динамо» и больше тайма лидировал в лиге. Соперник едва не отыгрался, но штанги спасли «быков» от пропущенного гола. Но в параллельном матче «Зенит» играет с «Ростовом». И от этого поединка также зависит многое. Коллектив Сергея Семака пропустил первым и только на 85-й минуте повел в счете. От правого угла штрафной Артур пробил по воротам, голкипер сыграл неуверенно, и мяч от его рук оказался в сетке ворот «Ростова». При счете 2:1 уже «Зенит» выходит на первое место в онлайн-таблице. Текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Зенит» забил второй гол «Ростову» и вышел в лидеры РПЛ
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