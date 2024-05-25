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«Пари НН» сделал шаг к спасению, забив «Крыльям Советов»

25 Мая 2024 • 18:15 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Пари НН
окончен

«Пари НН» имеет шансы выбраться из зоны стыковых матчей. Для этого нижегородцам нужно обыграть на выезде «Крылья Советов». Самарцы повели на 58-й минуте после меткого удара Бенхамина Гарре, но не удержали победный счет. На 77-й минуте у гостей отличился Жозе Зе Турбо. Форвард нанес удар из-за пределов штрафной площади и попал в ближний нижний угол ворот противника.

При счете 1:1 «Пари НН» делит третье место с конца с «Уралом», соперник - девятый. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Пари НН

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