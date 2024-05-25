«Балтика» отыграла один гол в матче с «Локомотивом»

«Балтике» нужно обязательно обыгрывать «Локомотив», чтобы иметь шансы остаться в Премьер-лиги по итогам матча 30-го тура. Но только гости изначально забивали свои голы. В первом тайме результативно сыграл Антон Миранчук, а после перерыва идеально точно атаковал Артём Карпукас. Под конец игры калининградцы размочили счет с пенальти. Виталий Лисакович с 11-метровом отметки направил мяч в левый от себя угол, голкипер угадал, но не смог парировать.

1:2 в этом матче, «Балтика» предпоследняя, соперник - четвертый. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.