Абаев: «Не знаю, насколько интересно будет Сафонову быть вторым номером в «ПСЖ»

Экс-голкипер «Локомотива» Илья Абаев высказался о появившейся информации, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может перебраться в «ПСЖ».

«Не знаю, насколько интересно будет Сафонову быть вторым номером в «ПСЖ». Конечно, переход в такой большой и статусный клуб — это очень здорово, но всё-таки это не роль основного вратаря», — приводит слова бывшего футболиста издание Legalbet.

В то же время Абаев добавил, что уход Сафонова будет очень большой потерей для российского клуба, так как Матвей является лучшим голкипером нашей страны.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по переходу Сафонова за 20 миллионов евро.