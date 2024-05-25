Акинфеев отбил пенальти в матче с «Уралом»

В последнем туре Российской премьер-лиги ЦСКА принимает «Урал». Примерно в середине второго тайма при счёте 2:0 гости из Екатеринбурга получили отличный шанс сократить разрыв в счёте, заработав одиннадцатиметровый удар.

Пенальти взялся исполнять Гильерме Шеттине. Футболист пробил в левый от себя угол, но опытный Игорь Акинфеев отбил мяч. На добивании оказался другой игрок «Урала», однако ему не удалось попасть в створ.

Отметим, что на днях 38-летний Акинфеев продлил контракт с ЦСКА ещё на два сезона.

Следить за матчем ЦСКА – «Урал» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.