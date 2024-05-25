«Зенит» едва не вышел в лидеры, но гол Кассьерры отменили

За несколько минут до окончания сезона в чемпионской гонке снова всё меняется. Почти одновременно «Краснодар» потеснил «Динамо» с первого места, открыв счет, а «Зенит» пропустил от «Ростова». Тем не менее, команда Сергея Семака быстро отыгралась с пенальти после удара Густаво Мантуана. Клаудиньо доставил мяч в штрафную под удар Матео Кассьерре, тот отличился в падении через себя. Вот только «Зенит» лидировал считанные секунды, так как гол отменяется из-за положения вне игры у Клаудиньо.

В матче «Зенит» - «Ростов» счет остается 1:1, а лидирует по-прежнему «Краснодар». Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.