Набабкин вышел на поле в прощальном матче за ЦСКА

Во втором матче 30 тура РПЛ между московским ЦСКА и екатеринбургским «Уралом» на поле появился Кирилл Набабкин. Ветеран «армейцев», который в клубе с 2010 года, официально покинет столичный клуб после этого сезона. Кирилл перебрался в ЦСКА из своего родного клуба – расформированного ФК «Москва».

Напомним, что ЦСКА ведёт дома у «Урала» с уверенным счётом. К 70-й минуте голами отличились Виктор Давила и Тамерлан Мусаев. В турнирной таблице реального времени ЦСКА занимает шестое место турнирной таблицы, «Урал» пока что опускает в стыковые матчи.

Текстовую трансляцию абсолютно всех матчей 30 тур РПЛ ведёт наш портал.