Кордоба забил 15-й гол в сезоне, только один игрок забивал за «Краснодар» в РПЛ больше

Джон Кордоба, форвард «Краснодара» оформил гол в ворота московского «Динамо» в домашнем матче 30 тура Российской премьер-лиги. Этот гол стал для колумбийца 15-м по ходу сезона.

Как сообщает Opta Sports, только лишь один игрок забивал больше голов за «быков» в рамках одного сезона – это Фёдор Смолов. Делал это он в сезонах-2015/16 (20 голов) и 2016/17 (18 голов).

«Краснодар» после гола Кордобы вышел на промежуточное первое место, поскольку «Зенит» играет дома с «Ростовом» вничью – 1:1. Текстовые трансляции абсолютно всех матчей 30 тура РПЛ проводит наш портал.