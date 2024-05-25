«Зенит» с пенальти отыгрался в матче с «Ростовом»

«Зенит» принимает «Ростов» в матче 30-го тура Премьер-лиги. Команде Сергея Семака нужна только победа, чтобы оставаться в чемпионской гонке. В то же время первый мяч в поединке забили футболисты Валерия Карпина. На 54-й минуте метко пробил Роналдо с передачи Ивана Комарова. Соперник быстро заработал пенальти за игру рукой Умара Сако. Густаво Мантуан направил мяч в левый верхний угол ворот, и голкипер не дотянулся.

1:1 на табло. «Зениту» нужно забивать еще, чтобы иметь шанс на первое место. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.