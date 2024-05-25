«Пари НН» пропустил в матче с «Крыльями Советов»

«Пари НН» гостит у «Крыльев Советов» в надежде вырваться из зоны стыковых матчей по итогам 30-го тура Премьер-лиги. Впрочем, первый мяч в поединке забила самарская команда. В начале второго тайма хозяева поля провели быструю атаку. Прорыв Никиты Салтыкова привел к передаче на Владислава Шитова, тут же пас на Бенхамина Гарре, который с восьми метров вколотил мяч под перекладину.

1:0 на табло. Самарцы идут на девятом месте, соперник - третий с конца. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.