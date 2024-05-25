Кордоба до гола в ворота «Динамо» не мог забить месяц

В матче «Краснодара» и «Динамо» во втором тайме открыт счёт. Автором забитого мяча стал колумбийский голеадор «быков» Джон Кордоба.

До вечера субботы Джон не мог отличиться забитым голом на протяжении четырёх матчей подряд – с третьей декады апреля. Он не забивал «Крыльям Советов», «Ахмату», московскому «Спартаку» и «Сочи».

Напомним, что если «Зенит» потеряет очки с «Ростовом» дома, то «Краснодар» в случае победы над «Динамо» станет чемпионом России. Текстовую трансляцию обоих матчей, а также остальных шести встреч 30 тура РПЛ проводит наш портал.