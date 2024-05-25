Губерниев отреагировал на пропущенный гол «Динамо»

В субботу в последнем туре разыгрывается титул чемпиона России. В начале второго тайма матча с «Динамо» «Краснодар» открыл счёт (отличился Джон Кордоба) и в онлайн-таблице вырвался на первое место. Своими эмоциями от этого гола поделился известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Динамо» - ау???» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Динамо» может стать чемпионом впервые с 1976 года. Для этого команде Марцела Лички нужно набрать хотя бы одно очко. После пропущенного гола «бело-голубые» будут стараться отыграться.

Следить за матчем «Краснодар» - «Динамо» можно в текстовой трансляции.