«Зенит» пропустил в матче с «Ростовом»

«Зенит» играет против «Ростова» в матче 30-го тура Премьер-лиги. Команде Сергея Семака нужна только победа, чтобы иметь шансы завоевать очередной чемпионский титул. Тем не менее, открыть счет в первом тайме питерские футболисты не смогли, а после перерыва быстро пропустили. Иван Комаров взял игру на себя в центре поля, ушел от пары опекунов и отыграл на правую часть штрафной, откуда Роналдо вколотил мяч в сетку ворот противника.

На табло 0:1, «Ростов» идет на седьмом месте таблицы, соперник - третий. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.