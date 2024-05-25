ЦСКА 16 матчей подряд дома забивает «Уралу»

Великолепная серия у московского ЦСКА против «Урала». Вечером субботы «армейцы» играют против «шмелей» дома в 30 туре РПЛ и уверенно ведут. Отличились в конце первого тайма Виктор Давила и Тамерлан Мусаев.

Как напоминает телеграм-канал «Цифроскоп», ЦСКА уже в 16-м домашнем матче подряд забивает «Уралу» в чемпионатах России. Более продолжительная подобная серия была только у «Спартака» с «Динамо» - 17 (1992-2008).

Напомним, что текстовую трансляцию поединка ЦСКА и «Урала», а также трансляцию всех остальных семи матчей 30 тура РПЛ проводит наш портал. Впереди ещё более получаса футбола!