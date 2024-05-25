В центральном матче 30-го тура Премьер-лиги «Краснодар» принимает «Динамо». Игра может стать чемпионской для одной из команд. В первом тайме «быки» забили усилиями Джона Кордобы, но ВАР усмотрел вне игры во время атаки хозяев поля, гол был отменен. А вот на 52-й минуте подопечные Мурада Мусаева повели уже по всем правилам. Лукас Оласа слева прострелил к воротам противника, там Кордоба продавил Роберто Фернандеса и ногой отправил мяч под перекладину ворот гостей. Счет стал 1:0. В онлайн-таблице именно «Краснодар» выходит на первое место. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Краснодар» повёл в матче с «Динамо» и вышел в лидеры РПЛ
|Краснодар
|Динамо Москва
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