Туфан Садыгов: «Бюджет «Химок» больше, чем у некоторых клубов РПЛ»

Туфан Садыгов, инвестор подмосковных «Химок» высказался о финансовой составляющей своей команды, а именно о бюджете.

«У нас был и так немаленький бюджет на самом деле. Многие команды Премьер‑лиги с меньшим бюджетом, чем «Химки», - рассуждает Туфан для «Матч ТВ».

Он добавил, что состав клуба перед РПЛ вряд ли сильно поменяется. По крайней мере, Садыгов не видит в этом сильной необходимости, так как Андрей Талалаев собрал и обучил своих игроков в минувшем сезоне.

«Четыре-пять высококлассных игрока добавятся», - предполодил Садыгов.

Напомним, что «Химки» выиграли в сезоне Мелбет-Первой лиги. Клуб занял чистое первое место и сыграет в следующем сезоне РПЛ.