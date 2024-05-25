Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Туфан Садыгов: «Бюджет «Химок» больше, чем у некоторых клубов РПЛ»

25 Мая 2024 • 17:38 Комментировать

Туфан Садыгов, инвестор подмосковных «Химок» высказался о финансовой составляющей своей команды, а именно о бюджете.

«У нас был и так немаленький бюджет на самом деле. Многие команды Премьер‑лиги с меньшим бюджетом, чем «Химки», - рассуждает Туфан для «Матч ТВ».

Он добавил, что состав клуба перед РПЛ вряд ли сильно поменяется. По крайней мере, Садыгов не видит в этом сильной необходимости, так как Андрей Талалаев собрал и обучил своих игроков в минувшем сезоне.

«Четыре-пять высококлассных игрока добавятся», - предполодил Садыгов.

Напомним, что «Химки» выиграли в сезоне Мелбет-Первой лиги. Клуб занял чистое первое место и сыграет в следующем сезоне РПЛ.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Химки Туфан Садыгов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы Роналду может перейти в европейский клуб Экс-игрок «Барселоны»: «Хаби Алонсо - вон» Кроос рассказал, где будет жить после ухода из футбола «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Новый тренер уже выбрал звёздного новичка для «Баварии» Винисиус рассказал о совете Роналдо, который повлиял на его игру Мбаппе или Холанн: Кроос сделал выбор на решающий пенальти в финале Лиги чемпионов
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024
Спортивные новости
Крикунов назвал главную проблему московского «Динамо» «Я не путаю спорт с политикой – я же не американец»: Крикунов – о вылете сборной США Канарейкин: «Спартак» готов к прыжку Крикунов оценил возвращение Мичкова в СКА Канарейкин: Федоров был изнеможден не хоккеем, а внутренними конфликтами клуба Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Пари НН Пари НН
1
1
1.95 4.00 3.50
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
3
2.40 3.65 2.77
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
1
0
2.20 3.80 3.20
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Сочи Сочи
1
1
2.19 3.90 2.96
Видео
Окончен
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
2.53 3.80 2.53
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Урал Урал
2
0
2.05 3.80 3.60
Видео
Окончен
Факел Факел
Ахмат Ахмат
2
0
1.64 4.00 5.20
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Ростов Ростов
2
1
1.30 6.00 10.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Мая
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» взял один балл в Самаре, но не избежал стыковых матчей
18:28 · Россия. Премьер-лига
«Факел» остался в Премьер-лиге, обыграв «Ахмат»
18:15 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» сделал шаг к спасению, забив «Крыльям Советов»
18:11 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» отыграла один гол в матче с «Локомотивом»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Абаев: «Не знаю, насколько интересно будет Сафонову быть вторым номером в «ПСЖ»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев отбил пенальти в матче с «Уралом»
18:08 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» едва не вышел в лидеры, но гол Кассьерры отменили
18:03 · Россия. Премьер-лига
Набабкин вышел на поле в прощальном матче за ЦСКА
18:03 · Россия. Премьер-лига
Второй гол «Локомотива» оставляет «Балтике» мизерные шансы на выживание
17:59 · Россия. Премьер-лига
Кордоба забил 15-й гол в сезоне, только один игрок забивал за «Краснодар» в РПЛ больше
17:59 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» с пенальти отыгрался в матче с «Ростовом»
17:55 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» пропустил в матче с «Крыльями Советов»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Кордоба до гола в ворота «Динамо» не мог забить месяц
17:54 · Россия. Премьер-лига
Губерниев отреагировал на пропущенный гол «Динамо»
17:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» пропустил в матче с «Ростовом»
Все новости
Рекомендуем