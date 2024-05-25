«Динамо» — чемпион, «Балтика» вылетела в Первую лигу: промежуточные итоги 30-го тура РПЛ

В эти минуты проходят матчи 30-го тура чемпионата России. 25 мая решается судьба чемпионства в сезоне-2023/24 и команд, которые вылетят из Премьер-лиги.

«Балтика» - «Локомотив» 1:1

«Зенит» - «Ростов» 0:0

«Краснодар» - «Динамо» 0:0

«Крылья Советов» - «Пари НН» 0:0

«Оренбург» - «Спартак» 0:0

«Рубин» - «Сочи» 1:0

«Факел» - «Ахмат» 1:0

ЦСКА – «Урал» 2:0

В первом тайме форвард «Краснодара» Джон Кордоба в концовке первого тайма открыл счёт и вывел свою команду на первую строчку в турнирной таблице. Но на первом месте «быки» были на мгновение. Главный арбитр Сергей Карсёв не засчитал гол из-за офсайда.

Исходя из промежуточных результатов чемпионом России становится московское «Динамо», которое в турнирной таблице Live набирает 57 очков, 55 очков у «Зенита» и 54 очка у «Краснодара».

Из РПЛ вылетают «Сочи» и «Балтика», а «Пари НН» и «Урал» сыграют в стыковых матчах.