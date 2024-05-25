ЦСКА забил два мяча подряд в ворота «Урала»

«Урал» пытается сохранить место в Премьер-лиги по итогам матча 30-го тура Премьер-лиги против ЦСКА. Команда Виктора Ганчаренко удерживала нулевой счет на табло вплоть до 40-й минуты, когда противник все же поразил ворота. Аббосбек Файзуллаев получил перевод на правый фланг и низом прострелил вдоль ворот, Виктор Давила оказался первым на мяче и с нескольких метров просто не имел права промахнуться. Несколько минут, и второй мяч оказался в сетке ворот уральцев. Это Мусаев сыграл на добивании после спасения вратаря - 2:0.

На эту минуту ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице, противник делит третье место с конца. Текстовая трансляция на LiveResult.ru.