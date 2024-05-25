«Краснодар» на пару минут вышел в лидеры, но гол Кордобы в ворота «Динамо» отменили

В центральном матче 30-го тура Премьер-лиги «Краснодар» играет против «Динамо». Каждая из команд может стать чемпионом при определённых раскладах. А счёт в поединке удалось открыть «быкам». На 32-й минуте команда Мурада Мусаева контратаковала от своей штрафной. В заключительной стадии Джон Кордоба рикошетом от Роберта Фернандеса направил мяч в левый угол ворот соперника. Счет стал 1:0, а краснодарцы вышли на первое место онлайн-таблицы. Вот только счастье было недолгим - отмена гола из-за офсайда. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.