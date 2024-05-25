Даку в феноменальной форме, албанец не забил лишь в одном матче из последних шести

Мирлинд Даку, албанский форвард казанского «Рубина» вновь отличился. Пострадал в матче от гола Мирланда «Сочи». Игра, напомним, в рамках 30 тура РПЛ проходит в Казани.

Даку открыл счёт поединка на 22-й минуте. Мирлинд забивает в пяти из шести последних игр «Рубина». Не забил албанец лишь «Ростову» в победном матче (3:1).

Всего у Даку в текущем сезоне РПЛ уже 14 голевых действий – 10 оформленных голов в ворота соперников и четыре голевые передачи.

Текстовую трансляцию матча «Рубина» и «Сочи» проводит наш портал. Также мы транслируем все остальные семь матчей в текстовом поминутном формате.