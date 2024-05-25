«Рубин» красиво открыл счёт в матче с «Сочи»

Только «Рубин» и «Сочи» в 30-м туре Премьер-лиги особо ничего не решают. Но это не значит, что игра закончится со счётом 0:0. В середине первого тайма казанцы провели результативную атаку. Мирлинд Даку и Валентин Вада в стенку прошли оборону вылетающего соперника, и Мирлинд прицельно низом направил мяч в сетку ворот гостей.

1:0 на табло, в онлайн-таблице Премьер-лиги казанцы делят седьмое место с «Ростовом». Команда Роберта Моренов любом случае вылетает. Самый подробный онлайн на LiveResult.ru.