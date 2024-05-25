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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» красиво открыл счёт в матче с «Сочи»

25 Мая 2024 • 16:59 Комментировать
Рубин
1:1
Сочи
окончен

Только «Рубин» и «Сочи» в 30-м туре Премьер-лиги особо ничего не решают. Но это не значит, что игра закончится со счётом 0:0. В середине первого тайма казанцы провели результативную атаку. Мирлинд Даку и Валентин Вада в стенку прошли оборону вылетающего соперника, и Мирлинд прицельно низом направил мяч в сетку ворот гостей.

1:0 на табло, в онлайн-таблице Премьер-лиги казанцы делят седьмое место с «Ростовом». Команда Роберта Моренов любом случае вылетает. Самый подробный онлайн  на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
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