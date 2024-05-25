Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал, почему Дуглас Сантос не играет с «Ростовом»

25 Мая 2024 • 16:53 Комментировать
Зенит
2:1
Ростов
окончен

Вечером субботы питерский «Зенит» проводит, возможно, чемпионский матч. Дома питерцы принимают «Ростов» из середины турнирной таблицы.

Сергей Семак, рулевой «Зенита» рассказал, почему лидер команды Дуглас Сантос не вышел на поле «Газпром Арены». Он отсутствует даже в заявке команды на матч.

«Испытывал определенный дискомфорт в течение недели. Он сегодня не появляется ни в старте, ни в заявке. Это не желание его поберечь – он не может играть», - говорит Семак для телеканала «Матч ТВ».

Текстовые трансляции абсолютно всех матчей 30 тура РПЛ проходят на нашем портале.

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Дуглас Сантос ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Мая
18:08
«Зенит» едва не вышел в лидеры, но гол Кассьерры отменили
17:59
«Зенит» с пенальти отыгрался в матче с «Ростовом»
17:52
«Зенит» пропустил в матче с «Ростовом»
16:53
Семак рассказал, почему Дуглас Сантос не играет с «Ростовом»
16:00
«Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 7
15:29
«Зенит» объявил состав на игру РПЛ против «Ростова»
13:46
Геркус: «Если «Зенит» сделает золотой дубль, это будет фиаско для других команд»
13:25
Хомуха: «Наибольшие шансы стать чемпионом у «Динамо»
11:04
Юран: «Большинство хочет, чтобы чемпионом стал не «Зенит»
10:50
Аленичев: «Наверняка для «Ростова» «Краснодар» приготовил поощрительные премии»
02:09
Зенит - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Мая
19:45
Актуальная ставка и прогноз на матч Зенит — Ростов РПЛ — 25 мая 2024
19:30
Орещук рассказал, у кого больше шансов на победу в РПЛ
19:00
Тарханов высказался в борьбе за титул чемпиона России
14:09
Мор: У «Ростова» будет максимальный настрой, но «Зенит» должен побеждать
10:49
Агент допустил возможный переход игрока «Ростова» Роналдо в российский топ-клуб
23 Мая
19:14
Педро: Я бы расплакался при встрече с Неймаром
18:51
Педро: Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира
18:44
Педро: Сравнение с Месси? Благодарен Аршавину за похвалу, но Месси — великий игрок 1
17:47
«Зенит» станет чемпионом России – прогноз Канчельскиса
16:41
Педро: «Зениту» нужно думать о своей игре»
16:25
Пикущак ответил, нужно ли «Зениту» продлевать Ерохина
16:07
«Динамо» и «Ахмат» наказаны за оскорбления «Зенита»
15:30
Интересная ставка и прогноз на матч Зенит — Ростов чемпионата России — 25 мая 2024
15:29
Малафеев ответил, виноват ли Семак в результатах «Зенита»
12:44
Балахнин: «Ростов» будет биться, просто так очки «Зениту» не отдаст»
12:01
Агент: «Роналдо очень счастлив в «Ростове»
01:26
Ставка и прогноз на точный счёт матча Зенит — Ростов РПЛ — 25 мая 2024
22 Мая
20:41
Прогноз и ставка на фору на матч Зенит – Ростов чемпионата России – 25 мая 2024
19:54
Наумов: «Динамо» может оступиться в Краснодаре
19:14
Семак ответил, у кого больше шансов на чемпионство в РПЛ
17:42
Агент Кассьерры: «Матео счастлив в «Зените»
17:24
Оздоев рассказал, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ
17:06
Семак: «Какая разница, за кого болеть в матче «Краснодар» — «Динамо»? Самое главное — самим побеждать»
12:56
Орлов: «Если «Зенит» выиграет чемпионат, это будет заслуженно»
12:46
Орлов оценил вероятность победы «Зенита» в РПЛ
12:41
Сутормин: «Динамо» напомнило «Спартак» 2017 года
12:10
Хомуха назвал лучшего тренера сезона в РПЛ
11:36
Щетинин: «Мы должны навязать «Зениту» борьбу»
09:17
Халк заявил, что российские игроки «Зенита» завидовали ему и Витселю
21 Мая
20:48
Селюк назвал чемпиона РПЛ
20:16
«Ростов» расстанется с защитником
19:45
«Семак заслужил новый контракт» — Тарханов
18:09
Масалитин: «Если бы «Зенит» был в порядке, то вопрос о чемпионе уже бы не стоял»
16:13
Тимощук: Чемпионский дух «Зенита» помог Малкому в «Аль-Хиляле»
14:40
«Никто не наиграл на золото»: Балахнин высказался о жаркой развязке в РПЛ
10:11
Мор: «Зная Карпина, уверен, он захочет в матче с «Зенитом» сюрприз преподнести» 1
20 Мая
15:47
Колыванов объяснил, почему не считает «Динамо» явным фаворитом золотой гонки 2
11:52
Лепёхин выразил надежду, что золото РПЛ выиграет «Зенит»
09:15
Вахания рассказал, за счёт чего «Ростову» удалось обыграть «Балтику»
19 Мая
23:08
Сергеев: «В последнем туре не будем смотреть на игру соперников»
20:45
Песьяков ответил, уходит ли он из «Ростова»
20:29
Комличенко отреагировал на информацию о возможном переходе в «Локомотив»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы Роналду может перейти в европейский клуб Экс-игрок «Барселоны»: «Хаби Алонсо - вон» Кроос рассказал, где будет жить после ухода из футбола «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Новый тренер уже выбрал звёздного новичка для «Баварии» Винисиус рассказал о совете Роналдо, который повлиял на его игру Мбаппе или Холанн: Кроос сделал выбор на решающий пенальти в финале Лиги чемпионов
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024
Спортивные новости
Крикунов назвал главную проблему московского «Динамо» «Я не путаю спорт с политикой – я же не американец»: Крикунов – о вылете сборной США Канарейкин: «Спартак» готов к прыжку Крикунов оценил возвращение Мичкова в СКА Канарейкин: Федоров был изнеможден не хоккеем, а внутренними конфликтами клуба Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Пари НН Пари НН
1
1
1.95 4.00 3.50
Видео
Окончен
Балтика Балтика
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
3
2.40 3.65 2.77
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
1
0
2.20 3.80 3.20
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Сочи Сочи
1
1
2.19 3.90 2.96
Видео
Окончен
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
2.53 3.80 2.53
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Урал Урал
2
0
2.05 3.80 3.60
Видео
Окончен
Факел Факел
Ахмат Ахмат
2
0
1.64 4.00 5.20
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Ростов Ростов
2
1
1.30 6.00 10.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Мая
18:34 · Россия. Премьер-лига
Определились пары стыковых игр за места в РПЛ
18:34 · Россия. Премьер-лига
Громко хлопнуть дверью не получилось: «Сочи» попрощался с РПЛ, поделив очки с «Рубином»
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» взял один балл в Самаре, но не избежал стыковых матчей
18:28 · Россия. Премьер-лига
«Факел» остался в Премьер-лиге, обыграв «Ахмат»
18:15 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» сделал шаг к спасению, забив «Крыльям Советов»
18:11 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» отыграла один гол в матче с «Локомотивом»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Абаев: «Не знаю, насколько интересно будет Сафонову быть вторым номером в «ПСЖ»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев отбил пенальти в матче с «Уралом»
18:08 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» едва не вышел в лидеры, но гол Кассьерры отменили
18:03 · Россия. Премьер-лига
Набабкин вышел на поле в прощальном матче за ЦСКА
18:03 · Россия. Премьер-лига
Второй гол «Локомотива» оставляет «Балтике» мизерные шансы на выживание
17:59 · Россия. Премьер-лига
Кордоба забил 15-й гол в сезоне, только один игрок забивал за «Краснодар» в РПЛ больше
17:59 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» с пенальти отыгрался в матче с «Ростовом»
17:55 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» пропустил в матче с «Крыльями Советов»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Кордоба до гола в ворота «Динамо» не мог забить месяц
Все новости
Рекомендуем