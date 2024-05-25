Семак рассказал, почему Дуглас Сантос не играет с «Ростовом»

Вечером субботы питерский «Зенит» проводит, возможно, чемпионский матч. Дома питерцы принимают «Ростов» из середины турнирной таблицы.

Сергей Семак, рулевой «Зенита» рассказал, почему лидер команды Дуглас Сантос не вышел на поле «Газпром Арены». Он отсутствует даже в заявке команды на матч.

«Испытывал определенный дискомфорт в течение недели. Он сегодня не появляется ни в старте, ни в заявке. Это не желание его поберечь – он не может играть», - говорит Семак для телеканала «Матч ТВ».

Текстовые трансляции абсолютно всех матчей 30 тура РПЛ проходят на нашем портале.