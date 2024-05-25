Тренер «Локомотива» объяснил отсутствие Дзюбы

В субботу «Локомотив» проводит гостевой матч чемпионата России против «Балтики». В заявке московской команды на последнюю игру сезона не оказалось нападающего Артёма Дзюбы. Главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов дал комментарий на этот счёт.

«Артём перенёс стоматологическую операцию, и у него поднялась температура, поэтому он не принимает участия в игре», - цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Ранее в прессе писали об уходе Артёма Дзюбы из «Локомотива» по завершению сезона.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Балтикой» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.