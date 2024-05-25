Роберт Морено: «Сочи» хочет громко хлопнуть дверью»

Роберт Морено, главный тренер «Сочи» высказался о последнем матче его клуба в РПЛ – против «Рубина» в Казани.

«У нас нет задач, нет мотивации. Но наши игроки — профессионалы. Они мотивированы на победу. Настраиваемся на три очка, готовы биться за клуб. Хотим хлопнуть дверью», - говорит Морено телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Сочи» стал пока что первым и единственным клубом, который вылетел из РПЛ по итогу сезона. Но через пару часов мы узнаем вторую вылетевшую команду.

Текстовые трансляции всех восьми матчей тура, в том числе между «Рубином» и «Сочи», проходят на нашем портале в поминутном режиме.