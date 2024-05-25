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Геркус: «Через год Галактионов должен дать результат, сейчас я не вижу, что «Локомотив» нащупывает баланс»

25 Мая 2024 • 16:44 Комментировать
Балтика
1:3
Локомотив Москва
окончен

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о работе наставника «железнодорожников» Михаила Галактионова.

Геркус отметил, что у «Локомотива» не получается достигать поставленных целей, поэтому в скором будущем работа Галактионова может быть признана неудовлетворительной.

«Клуб ставил перед собой задачу в виде борьбы за тройку, а по факту они остались на 4-5 месте. Я не вижу того, что «Локомотив» нащупывает хоть какой-то баланс. Думаю, что где-то через год Галактионов должен дать результат. Если не даст, это будет значить одно – «Локомотив» ошибся с тренером», — приводит слова Геркуса Metaratings.
Напомним, Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года. За один тур до конца текущего розыгрыша чемпионата России «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 50 набранных очков.  

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