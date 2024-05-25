Филимонов: «Хотелось бы, чтобы ни одна из команд не стала чемпионом»

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне первенства России.

«Тот случай, когда хотелось бы, чтобы ни одна из команд не стала чемпионом. Но буду болеть за «Краснодар». Не хочется, чтобы прервалась серия «Динамо» без чемпионств, и не хочется, чтобы продолжалась серия «Зенита», — цитирует бывшего футболиста издание «СЭ».

Филимонов объяснил своё мнение тем, что он является преданным болельщиком «Спартака», поэтому не желает победу ни одному из других коллективов.

Стоит отметить, что все матчи заключительного тура РПЛ начнутся в 16:30 (мск).

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны московское «Динамо», заработавшее 56 баллов. Далее располагается «Зенит», набравший 54 очка, а тройку лучших замыкает «Краснодар» (53 балла).