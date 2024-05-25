Личка: «Мы приехали биться за чемпионство»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Краснодара», который может стать для его команды чемпионским.

Напомним, для того, чтобы завоевать титул «бело-голубым» достаточно не проиграть.

«Мы приехали биться за чемпионство, и, скажу честно, я такого не ожидал, что мы приедем сюда лидерами. Рад, что команда подарила мне такие эмоции», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» состоится сегодня, 25 мая, и начнётся он в 16:30 по московскому времени. Отметим, что «быки» также сохраняют шансы на чемпионство и могут завоевать первый титул в своей истории.