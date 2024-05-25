Агент Тюкавина: «Нервы есть, хочется победы, «Динамо» 48 лет не было чемпионом»

Алексей Сафонов, футбольный агент, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Нервы есть, хочется победы. «Динамо» 48 лет не было чемпионом. Будем смотреть матч вместе с близкими, постоянно будем с отцом Константина на связи. Все переживают», — цитирует специалиста издание «СЭ».

Также Сафонов рассказал, что на трибунах будет присутствовать племянник Тюкавина, которому не исполнилось ещё и года.

Напомним, сегодня, 25 мая, «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром» в рамках заключительного тура первенства России. Игра запланирована на 16:30 по московскому времени.

«Бело-голубые» находятся на первой строчке, опережая «Зенит» на два балла.