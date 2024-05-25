Деменко: «Файзуллаев — лучший молодой игрок РПЛ»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.

По мнению Деменко, 20-летний Файзуллаев должен быть признан лучшим молодым игроком текущего сезона.

«ЦСКА сделал отличное приобретение, и этот юный футболист уже проявляет лидерские качества. ЦСКА теперь невозможно представить без Файзуллаева. Он ведёт игру, набирается опыта и постоянно прогрессирует», — цитирует Деменко «Чемпионат».

В текущем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 31 матч, забил пять голов и отдал 13 результативных передач. В ближайшем 30-м туре РПЛ «армейцы» сыграют с «Уралом». Эта встреча состоится сегодня, 25 мая, и начнётся она в 16:30 по московскому времени.