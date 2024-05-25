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Ловчев: «То, что всё решается в последнем туре – это кайф»

25 Мая 2024 • 16:10 Комментировать

Евгений Ловчев, бывший спаратковец и футбольный эксперт ныне не сдержал оваций по поводу того, что финальная развязка в РПЛ проходит в последнем туре чемпионата.

«Всё решается в последнем туре, а не за 10 матчей до конца, это ж кайф! Полагаю, многое решит игра вратарей. Динамовские голкиперы ошибались, помним, а Матвей Сафонов поклассней. И давайте заканчивать разговоры про погоду!», - приводит слова Ловчева телеканал «Матч Премьер».

Напомним, что параллельно в Краснодаре местный одноимённый клуб будет играть с «Динамо», а «Зенит» в Питере примет «Ростов» Валерия Карпина.

Текстовые трансляции абсолютно всех восьми поединков заключительного, 30 тура проходят на нашем портале. Присоединяйтесь, чтобы не упустить ничего из виду.

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Евгений Ловчев РПЛ
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