Ловчев: «То, что всё решается в последнем туре – это кайф»

Евгений Ловчев, бывший спаратковец и футбольный эксперт ныне не сдержал оваций по поводу того, что финальная развязка в РПЛ проходит в последнем туре чемпионата.

«Всё решается в последнем туре, а не за 10 матчей до конца, это ж кайф! Полагаю, многое решит игра вратарей. Динамовские голкиперы ошибались, помним, а Матвей Сафонов поклассней. И давайте заканчивать разговоры про погоду!», - приводит слова Ловчева телеканал «Матч Премьер».

Напомним, что параллельно в Краснодаре местный одноимённый клуб будет играть с «Динамо», а «Зенит» в Питере примет «Ростов» Валерия Карпина.

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