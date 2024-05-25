Аленичев не хочет вылета «Балтики» из РПЛ

Дмитрий Аленичев, обладатель Кубка Лиги чемпионов УЕФА высказался о симпатичной калининградской «Балтике» Сергея Игнашевича. Этот клуб, несмотря на весенний прилив сил и улучшение результативности, стоит на вылет из РПЛ перед 30-м туром.

«Конечно, очень бы не хотелось, чтобы «Балтика» вылетела. Был свидетелем потрясающей атмосферы на их стадионе и прекрасных болельщиков, горячо команду поддерживающих. Вылет станет сильным ударом по фанатам, по клубу», - говорит Аленичев для «Чемпионата».

Напомним, что «Балтика» в 30-м туре примет «Локомотив», текстовую трансляцию игры можно лицезреть на нашем портале.