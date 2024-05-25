Геркус рассказал, в чём секрет Лички

Илья Геркус, бывший генеральный директор «Локомотива», назвал причину успешной работы наставника «Динамо» Марцела Лички.

«Секрет в том, что в этом сезоне для чемпионства надо набрать всего 57 очков. Если бы сейчас у «Зенита» были привычные 63 очка, то за что боролся бы Личка? За третье место?» — цитирует бывшего руководителя издание Metaratings.

Специалист добавил, что чешский тренер демонстрирует качественную работу, однако, по его мнению, у фанатов столичного коллектива могут быть вопросы к игре команды в обороне.

Сегодня, 25 мая, «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром» в рамках заключительного тура первенства России. «Бело-голубые» находятся на первой строчке, опережая «Зенит» на два балла.