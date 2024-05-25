Газзаев: «Если «Краснодар» сыграет так же, как ЦСКА в финале Кубка УЕФА, то станет чемпионом»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от 30-го тура РПЛ, по итогам которого определится чемпион нынешнего сезона.

Напомним, помимо «Динамо» и «Зенита», претендовать на титул продолжает «Краснодар». Газзаев считает, что если «быки» сумеют сыграть так же, как ЦСКА в финале Кубка УЕФА 2005 года, то они смогут добиться успеха.

«Краснодар» играет дома, и такой шанс выпадает раз в жизни. Как у нас с ЦСКА выпал шанс в финале Кубка УЕФА. Если «Краснодар» сыграет так же, как ЦСКА в финале Кубка УЕФА, то станет чемпионом», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

В 30-м туре «Краснодар» и «Динамо» встретятся между собой. Этот матч состоится на домашней арене южан и начнётся он в 16:30 по московскому времени.