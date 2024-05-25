Губерниев — о чемпионской гонке: «Динамо» — фаворит, но не безоговорочный»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

Напомним, перед заключительным 30-м туром турнирную таблицу возглавляет «Динамо», опережая второй «Зенит» на два очка, а третий «Краснодар» — на три.

По мнению журналиста, любой из претендентов достоин выиграть турнир.

«Фаворит, конечно, «Динамо», но не безоговорочный. Не удивлюсь, если золото возьмёт «Зенит» или «Краснодар». Любая команда достойна и может победить», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Матчи 30-го тура РПЛ состоятся сегодня, 25 мая. Начнутся они в 16:30 по московскому времени.