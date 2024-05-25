Акинфеев – в основе ЦСКА на матч против «Урала»

В заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги ЦСКА будет принимать «Урал». Наставник московских «армейцев» Владимир Федотов решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Акинфеев, Дивеев, Агапов, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Нападающий Фёдор Чалов начнёт игру в запасе.

Игра между ЦСКА и «Уралом» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 16:30. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что ЦСКА уже не может подняться выше шестого места в Премьер-лиге.