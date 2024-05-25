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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев – в основе ЦСКА на матч против «Урала»

25 Мая 2024 • 15:39 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Урал
1 2.12 X 3.80 2 3.35
1-й тайм

В заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги ЦСКА будет принимать «Урал». Наставник московских «армейцев» Владимир Федотов решил выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Акинфеев, Дивеев, Агапов, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Мусаев, Давила.

Нападающий Фёдор Чалов начнёт игру в запасе. 

Игра между ЦСКА и «Уралом» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 16:30. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что ЦСКА уже не может подняться выше шестого места в Премьер-лиге.

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ЦСКА Москва

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ЦСКА МОСКВА УРАЛ
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