«Локомотив» озвучил состав на игру против «Балтики»

В последнем туре Российской премьер-лиги «Локомотив» будет играть против «Балтики» на выезде. Главный тренер московской команды Михаил Галактионов решил доверить места в стартовом составе таким футболистам:

Лантратов, Самошников, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Миранчук, Батраков, Сулейманов, Глушенков, Пиняев.

«Балтика» и «Локомотив» начнут матч в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на страницах LiveResult в текстовой трансляции.

Отметим, что «Локомотив» финиширует в РПЛ либо на четвёртом, либо на пятом месте. «Балтике» нужно побеждать и надеяться на неудачи хотя бы одного из конкурентов, чтобы не вылететь напрямую.