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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» озвучил состав на игру против «Балтики»

25 Мая 2024 • 15:36 Комментировать
Балтика
0:1
Локомотив Москва
1 2.25 X 3.80 2 3.00
1-й тайм

В последнем туре Российской премьер-лиги «Локомотив» будет играть против «Балтики» на выезде. Главный тренер московской команды Михаил Галактионов решил доверить места в стартовом составе таким футболистам:

Лантратов, Самошников, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Миранчук, Батраков, Сулейманов, Глушенков, Пиняев.

«Балтика» и «Локомотив» начнут матч в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на страницах LiveResult в текстовой трансляции.

Отметим, что «Локомотив» финиширует в РПЛ либо на четвёртом, либо на пятом месте. «Балтике» нужно побеждать и надеяться на неудачи хотя бы одного из конкурентов, чтобы не вылететь напрямую.

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