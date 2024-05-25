Соболев и Бонгонда – в основе «Спартака» на матч с «Оренбургом»

В заключительном туре чемпионата России «Спартак» будет играть в гостях у борющегося за выживание «Оренбурга». Наставник московской команды Владимир Слишкович включил в стартовый состав таких игроков:

Максименко, Чернов, Классен, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Пруцев, Денисов, Медина, Бонгонда, Соболев.

Матч «Оренбург» - «Спартак» начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что для Владимира Слишковича это будет последний матч у руля «Спартака» - летом команду примет Деян Станкович.