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Соболев и Бонгонда – в основе «Спартака» на матч с «Оренбургом»

25 Мая 2024 • 15:32 Комментировать
Оренбург
0:0
Спартак Москва
1 2.18 X 4.00 2 3.05
1-й тайм

В заключительном туре чемпионата России «Спартак» будет играть в гостях у борющегося за выживание «Оренбурга». Наставник московской команды Владимир Слишкович включил в стартовый состав таких игроков:

Максименко, Чернов, Классен, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Пруцев, Денисов, Медина, Бонгонда, Соболев.

Матч «Оренбург» - «Спартак» начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что для Владимира Слишковича это будет последний матч у руля «Спартака» - летом команду примет Деян Станкович.

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Спартак Москва

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