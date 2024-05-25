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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» объявил состав на игру РПЛ против «Ростова»

25 Мая 2024 • 15:29 Комментировать
Зенит
0:0
Ростов
1 1.25 X 6.40 2 13.00
1-й тайм

В последнем туре Российской премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Ростов». Главный тренер питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

Футболисты «Зенита» и «Ростова» услышат стартовый свисток в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

«Зенит» станет чемпионом России, если обыграет «Ростов», а «Динамо» проиграет в гостях у «Краснодара».

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