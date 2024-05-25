«Зенит» объявил состав на игру РПЛ против «Ростова»

В последнем туре Российской премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Ростов». Главный тренер питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

Футболисты «Зенита» и «Ростова» услышат стартовый свисток в 16:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

«Зенит» станет чемпионом России, если обыграет «Ростов», а «Динамо» проиграет в гостях у «Краснодара».