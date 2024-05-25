Геркус считает, что Джикия может продолжить карьеру в «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о будущем защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Ранее стало известно о том, что 30-летний футболист покинет «красно-белых» по окончании текущего сезона. Агент же Джикии сообщил, что у защитника уже есть договорённость с неназванным московским клубом.

По мнению Геркуса, Джикия может продолжить карьеру в «Динамо».

«В «Локомотиве» – точно нет, потому что мы знаем его агента. Если он правда утверждает, что у них есть договорённость с клубом, в таком случае это «Динамо». Я рассуждаю так», — приводит слова Геркуса Metaratings.

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» 12 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.