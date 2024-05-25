Тюкавин – в основе: «Краснодар» и «Динамо» объявили составы на ключевой матч РПЛ

В центральном матче 30-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» будет принимать «Динамо».

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев включил в стартовый состав таких игроков: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун, Са.

Рулевой «Динамо» Марцел Личка, в свою очередь, решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамалё, Чавес, Тюкавин.

Матч «Краснодар» - «Динамо» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Динамо» для чемпионства достаточно не проиграть, а «Краснодару» нужна победа и осечка «Зенита».