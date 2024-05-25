Таранов: «Тюкавин — самый яркий эпизод, который случился в российском футболе»

Бывший игрок ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

По мнению эксперта, 21-летний футболист является лучшим игроком текущего сезона в РПЛ.

«Однозначно, лучшим игроком нынешнего сезона РПЛ является Тюкавин. Молодой агрессивный форвард и видно, что работает над собой, развивая свой талант. Тюкавин — самый яркий эпизод, который случился в российском футболе», — цитирует Таранова «Чемпионат».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 37 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Отметим, что уже сегодня, 25 мая, состоятся матчи заключительного 30-го тура РПЛ. Начнутся они в 16:30 по московскому времени.